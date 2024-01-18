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Вкусно и без мяса: рис с яйцами на сковороде, подаётся с овощным гарниром

Только рис, яйца и овощи: простой и быстрый рецепт полноценного обеда или ужина без мяса

1:37
Еда

Приготовьте рис новым способом по рекомендации YouTube-канала "Моя Кухня". Казалось бы, это просто обычный рис, а получается очень вкусное и красивое блюдо, если приготовить его с яйцами и подать с овощами!

Только рис, яйца и овощи: простой и быстрый рецепт полноценного обеда или ужина без мяса
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • растительное масло для жарки;
  • 1 стакан риса;
  • 1 стакан воды;
  • соль, перец по вкусу;
  • 1 яйцо;
  • 1 болгарский сладкий перец;
  • 1-2 зубчика чеснока;
  • половина луковицы;
  • маленький кусочек имбиря;
  • зелёная стручковая фасоль (можно замороженную);
  • сладкая кукуруза;
  • соевый соус

Приготовление

1. На сковороду налейте немного растительного масла и сразу на неё высыпьте стакан риса. Перемешайте рис, залейте водой, убавьте огонь, накройте крышкой и оставьте рис томиться на плите. В процессе приготовления один раз перемешайте.

2. В отдельных мисочках отделите у яйца белок от желтка, и то и другое размешайте венчиком.

3. В приготовленный рис на сковороде добавьте желтки, хорошо перемешайте. Можно поперчить.

4. Теперь в рис вылейте белки яиц, опять как следует смешайте.

5. Сладкий перец нарежьте полосками, чеснок, лук и имбирь нарежьте тонкими ломтиками. На чистой сковороде на растительном масле сначала обжарьте чеснок и имбирь, чуть позже добавьте лук и перец, положите зелёную стручковую замороженную фасоль, кукурузу, налейте немного соевого соуса, поперчите.

Готовый рис с яйцами подавайте с овощами, это очень вкусно!

 

 

ЕСЛИ У ВАС ДОМА ЕСТЬ РИС И ЯЙЦА ? СЕКРЕТ Приготовления Вкусного Риса/ Быстро и Просто .
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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