Вкусно и без мяса: рис с яйцами на сковороде, подаётся с овощным гарниром

Только рис, яйца и овощи: простой и быстрый рецепт полноценного обеда или ужина без мяса

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте рис новым способом по рекомендации YouTube-канала "Моя Кухня". Казалось бы, это просто обычный рис, а получается очень вкусное и красивое блюдо, если приготовить его с яйцами и подать с овощами!

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

растительное масло для жарки;

1 стакан риса;

1 стакан воды;

соль, перец по вкусу;

1 яйцо;

1 болгарский сладкий перец;

1-2 зубчика чеснока;

половина луковицы;

маленький кусочек имбиря;

зелёная стручковая фасоль (можно замороженную);

сладкая кукуруза;

соевый соус

Приготовление

1. На сковороду налейте немного растительного масла и сразу на неё высыпьте стакан риса. Перемешайте рис, залейте водой, убавьте огонь, накройте крышкой и оставьте рис томиться на плите. В процессе приготовления один раз перемешайте.

2. В отдельных мисочках отделите у яйца белок от желтка, и то и другое размешайте венчиком.

3. В приготовленный рис на сковороде добавьте желтки, хорошо перемешайте. Можно поперчить.

4. Теперь в рис вылейте белки яиц, опять как следует смешайте.

5. Сладкий перец нарежьте полосками, чеснок, лук и имбирь нарежьте тонкими ломтиками. На чистой сковороде на растительном масле сначала обжарьте чеснок и имбирь, чуть позже добавьте лук и перец, положите зелёную стручковую замороженную фасоль, кукурузу, налейте немного соевого соуса, поперчите.

Готовый рис с яйцами подавайте с овощами, это очень вкусно!