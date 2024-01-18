Вкусно и без мяса: рис с яйцами на сковороде, подаётся с овощным гарниром

Приготовьте рис новым способом по рекомендации YouTube-канала "Моя Кухня". Казалось бы, это просто обычный рис, а получается очень вкусное и красивое блюдо, если приготовить его с яйцами и подать с овощами!
Ингредиенты:
Приготовление
1. На сковороду налейте немного растительного масла и сразу на неё высыпьте стакан риса. Перемешайте рис, залейте водой, убавьте огонь, накройте крышкой и оставьте рис томиться на плите. В процессе приготовления один раз перемешайте.
2. В отдельных мисочках отделите у яйца белок от желтка, и то и другое размешайте венчиком.
3. В приготовленный рис на сковороде добавьте желтки, хорошо перемешайте. Можно поперчить.
4. Теперь в рис вылейте белки яиц, опять как следует смешайте.
5. Сладкий перец нарежьте полосками, чеснок, лук и имбирь нарежьте тонкими ломтиками. На чистой сковороде на растительном масле сначала обжарьте чеснок и имбирь, чуть позже добавьте лук и перец, положите зелёную стручковую замороженную фасоль, кукурузу, налейте немного соевого соуса, поперчите.
Готовый рис с яйцами подавайте с овощами, это очень вкусно!
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