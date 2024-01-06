Побалуйте своих родных вкуснейшим рождественским пирожным-сметанником, в котором так много сладких сухофруктов и хрустящих орехов!
У этого десерта, приготовленного по рекомендации YouTube-блогера Алёны Митрофановой, насыщенный и яркий вкус, необыкновенная рассыпчатая текстура и аппетитный внешний вид, а сделать его очень быстро!
Ингредиенты
Приготовление
1. Если сухофрукты недостаточно мягкие, залейте их горячей водой и оставьте на несколько минут. Распаренные чернослив и курагу нарежьте маленькими кусочками.
2. Грецкие орехи порубите ножом.
3. Смешайте 100 г овсяных хлопьев, 100 г муки, добавьте нарезанные чернослив, курагу, изюм и орехи. Всё хорошо перемешайте.
4. Приготовьте крем: для него в сметану добавьте 3 яйца, сахар и ванильный сахар. Перемешайте массу венчиком.
5. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Теперь по очереди, слоями заполняйте её сухим тестом из овсянки, муки, орехов и сухофруктов и сметанным кремом. Поочерёдно насыпайте несколько ложек подготовленной сухой смеси, заливайте её сметанно-яичной массой, потом опять — сухая смесь, и снова сметанный крем, пока форма не заполнится.
6. На самый верх натрите кусочек сливочного масла и слегка посыпьте сахаром, который при выпекании потом карамелизуется.
7. Выпекайте сметанник 35-40 минут при 180 градусах.
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