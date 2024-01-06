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Рождественский сметанник с орехами и сухофруктами: готовится буквально 15 минут

2:09
Еда

Побалуйте своих родных вкуснейшим рождественским пирожным-сметанником, в котором так много сладких сухофруктов и хрустящих орехов!

Рождественский сметанник с орехами и сухофруктами: готовится буквально 15 минут
Фото: openverse.org by James E. Petts is licensed under CC BY-SA 2.0.

У этого десерта, приготовленного по рекомендации YouTube-блогера Алёны Митрофановой, насыщенный и яркий вкус, необыкновенная рассыпчатая текстура и аппетитный внешний вид, а сделать его очень быстро!

Ингредиенты

  • 100 г любых овсяных хлопьев;
  • 500 г сметаны;
  • 100 г муки;
  • 3 яйца;
  • 120-150 г сахара;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • 50 г сливочного масла;
  • 80 г изюма;
  • 80 г кураги;
  • 80 г чернослива;
  • 50 г фисташек;
  • 80 г грецких орехов;

Приготовление

1. Если сухофрукты недостаточно мягкие, залейте их горячей водой и оставьте на несколько минут. Распаренные чернослив и курагу нарежьте маленькими кусочками.

2. Грецкие орехи порубите ножом.

3. Смешайте 100 г овсяных хлопьев, 100 г муки, добавьте нарезанные чернослив, курагу, изюм и орехи. Всё хорошо перемешайте.

4. Приготовьте крем: для него в сметану добавьте 3 яйца, сахар и ванильный сахар. Перемешайте массу венчиком.

5. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Теперь по очереди, слоями заполняйте её сухим тестом из овсянки, муки, орехов и сухофруктов и сметанным кремом. Поочерёдно насыпайте несколько ложек подготовленной сухой смеси, заливайте её сметанно-яичной массой, потом опять — сухая смесь, и снова сметанный крем, пока форма не заполнится.

6. На самый верх натрите кусочек сливочного масла и слегка посыпьте сахаром, который при выпекании потом карамелизуется.

7. Выпекайте сметанник 35-40 минут при 180 градусах.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СМЕТАННИК за 15 минут + Время на Выпечку
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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