Сладкий рождественский пирог по традиционному английскому рецепту

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Рождественский пирог — ещё один неотъемлемый элемент британского рождественского ужина, и его почти всегда выпекают в форме бисквита.

Фото: This image was released by the Agricultural Research Service, by Peggy Greb

Его готовят из муки, яиц, сахара, сливочного масла и лимонного сока и приправляют цедрой цитрусовых и корицей. Рождественский пирог появился в Англии на основе сливового пудинга — десерта, первоначально готовившегося со смородиной, изюмом, миндалем, яблоками и бренди. Однако только в 19 веке рецепт превратился в то, что мы знаем сегодня.

Чтобы приготовить свой собственный рождественский торт, вам понадобится:

500 г смеси сухофруктов

60 г глазированной вишни

85 мл коньяка или холодного чая

Цедра и сок 1 апельсина

Цедра и сок 1 лимона

175 г сливочного масла

175 г тёмно-коричневого сахара

1 ст. л. черной патоки

3 яйца

175 г муки высшего сорта

50 г молотого миндаля

60 г цельного миндаля, грецких орехов или орехов пекан (по желанию)

1 ч. л. смеси молотых специй

Сначала смешайте сухие ингредиенты в миске. Затем взбейте влажные ингредиенты в отдельной миске. Наконец, влейте влажные ингредиенты в сухие и хорошо перемешайте.

Вылейте тесто в форму, смазанную маслом, и выпекайте около 45 минут при температуре 180 градусов по Цельсию.