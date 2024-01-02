Рождественский пирог — ещё один неотъемлемый элемент британского рождественского ужина, и его почти всегда выпекают в форме бисквита.
Его готовят из муки, яиц, сахара, сливочного масла и лимонного сока и приправляют цедрой цитрусовых и корицей. Рождественский пирог появился в Англии на основе сливового пудинга — десерта, первоначально готовившегося со смородиной, изюмом, миндалем, яблоками и бренди. Однако только в 19 веке рецепт превратился в то, что мы знаем сегодня.
Чтобы приготовить свой собственный рождественский торт, вам понадобится:
500 г смеси сухофруктов
60 г глазированной вишни
85 мл коньяка или холодного чая
Цедра и сок 1 апельсина
Цедра и сок 1 лимона
175 г сливочного масла
175 г тёмно-коричневого сахара
1 ст. л. черной патоки
3 яйца
175 г муки высшего сорта
50 г молотого миндаля
60 г цельного миндаля, грецких орехов или орехов пекан (по желанию)
1 ч. л. смеси молотых специй
Сначала смешайте сухие ингредиенты в миске. Затем взбейте влажные ингредиенты в отдельной миске. Наконец, влейте влажные ингредиенты в сухие и хорошо перемешайте.
Вылейте тесто в форму, смазанную маслом, и выпекайте около 45 минут при температуре 180 градусов по Цельсию.
Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам в первый день Нового 2024 года.