Почему бы не разнообразить свой новогодний стол, и не приготовить вместо знакомого всем "Оливье" что-нибудь другое, но при этом не менее сытное и вкусное? Попробуйте сделать новый аппетитный салат с тунцом от дзен-канала "Food Good", ингредиенты для которого очень простые, недорогие и найдутся в каждом магазине!
Этот салат очень похож на традиционный "Оливье", но вместе с тем у него получается новый, неизбитый вкус.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Красную луковицу нарежьте четверть кольцами. Теперь её нужно замариновать: для этого положите нарезанную луковицу в миску, добавьте холодной воды и уксус. Помните лук и оставьте минут на 15 мариноваться.
2. Отварной картофель нарежьте кубиками.
3. Кубиками нарежьте отварную морковь.
4. Так же, кубиками, нарежьте варёные яйца.
5. Сложите нарезанные овощи в миску. Консервированный тунец разомните вилкой и добавьте его в салат. Сюда же добавьте замаринованный лук, слив с него жидкость. Всё перемешайте.
6. Добавьте в салат консервированный зелёный горошек
7. Нарежьте кубиками солёные огурцы и добавьте их в салат.
8. Приготовьте заправку (для неё ингредиенты можно брать на глаз). Смешайте майонез, греческий йогурт и чайную ложку горчицы. Добавьте заправку в салат и хорошо всё перемешайте.
Украсьте готовый салат мелко нарезанный укропом, помидорами черри и креветками.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.