Новый вкусный и при этом бюджетный салат на Новый год с тунцом: отличная замена "Оливье"

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Почему бы не разнообразить свой новогодний стол, и не приготовить вместо знакомого всем "Оливье" что-нибудь другое, но при этом не менее сытное и вкусное? Попробуйте сделать новый аппетитный салат с тунцом от дзен-канала "Food Good", ингредиенты для которого очень простые, недорогие и найдутся в каждом магазине!

Фото: wikimedia.org by Mariuszjbie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот салат очень похож на традиционный "Оливье", но вместе с тем у него получается новый, неизбитый вкус.

Ингредиенты:

3 отварных картофелины;

2 моркови;

3 варёных яйца;

1 красная луковица;

3-4 средних солёных огурца;

1 банка консервированного зелёного горошка (150 г);

250 г консервированного тунца;

150-180 г майонеза;

70-80 г греческого йогурта;

2-3 ст. л. уксуса;

1 ч. л. горчицы.

Приготовление

1. Красную луковицу нарежьте четверть кольцами. Теперь её нужно замариновать: для этого положите нарезанную луковицу в миску, добавьте холодной воды и уксус. Помните лук и оставьте минут на 15 мариноваться.

2. Отварной картофель нарежьте кубиками.

3. Кубиками нарежьте отварную морковь.

4. Так же, кубиками, нарежьте варёные яйца.

5. Сложите нарезанные овощи в миску. Консервированный тунец разомните вилкой и добавьте его в салат. Сюда же добавьте замаринованный лук, слив с него жидкость. Всё перемешайте.

6. Добавьте в салат консервированный зелёный горошек

7. Нарежьте кубиками солёные огурцы и добавьте их в салат.

8. Приготовьте заправку (для неё ингредиенты можно брать на глаз). Смешайте майонез, греческий йогурт и чайную ложку горчицы. Добавьте заправку в салат и хорошо всё перемешайте.

Украсьте готовый салат мелко нарезанный укропом, помидорами черри и креветками.