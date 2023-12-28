Разнообразьте меню вашего новогоднего стола пикантным салатом с креветками и ананасами.
Гости вашего праздника оценят экзотическое угощение с нестандартными ингредиентами.
Состав: 2 небольших ананаса, 2 киви, 500 г варёных креветок, 20 маслин без косточек, 20 помидоров черри, 200 г мягкого сыра, 4 перепелиных яйца, соль, розовый перец горошком, оливковое масло первого отжима, петрушка для украшения.
Как приготовить рождественский салат из ананасов. Разрежьте ананасы вдоль пополам и удалите мякоть острым ножом. Мы оставляем кожуру, чтобы позже наполнить её, а мякоть измельчаем в миске.
Варим перепелиные яйца. Очистите и нарежьте киви кубиками, помидоры четвертинками, сыр также кубиками, а оливки ломтиками. Нарезаем несколько креветок и оставляем несколько целых для украшения.
В миску из ананасов добавьте киви, помидоры, сыр, нарезанные креветки и оливки. Заправьте маслом, солью и небольшим количеством лимонного сока, тщательно перемешайте, чтобы всё хорошо перемешалось, и храните в холодильнике до подачи на стол.
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