Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Большом Магеллановом Облаке открыто звёздное скопление в виде снежка
Врач Демин назвал главные признаки усталости водителя
Врачи назвали 4 главных преимущества холодного душа
Йоханнес Клэбо не примет участие в "Тур де Ски"
Названа скорость, при которой безопасно держать руль одной рукой
Спортивный эксперт Хохлов развеял сомнения в тренерский методах Леонида Слуцкого
Минобороны РФ: в ночь на 28 декабря средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Крымом
Кухня должна помогать хозяйке, а не мешать ей своими нагромождениями
Сеть магазинов "Лента" прекратила продажу сливочного масла "Сулимовское"

Новогодний салат с креветками, киви и ананасами

1:25
Еда

Разнообразьте меню вашего новогоднего стола пикантным салатом с креветками и ананасами.

Новогодний салат с креветками, киви и ананасами
Фото: Michigan Salad with grilled shrimp by Steven Depolo from Grand Rapids, MI, USA

Гости вашего праздника оценят экзотическое угощение с нестандартными ингредиентами. 
 
Состав: 2 небольших ананаса, 2 киви, 500 г варёных креветок, 20 маслин без косточек, 20 помидоров черри, 200 г мягкого сыра, 4 перепелиных яйца, соль, розовый перец горошком, оливковое масло первого отжима, петрушка для украшения.

Как приготовить рождественский салат из ананасов. Разрежьте ананасы вдоль пополам и удалите мякоть острым ножом. Мы оставляем кожуру, чтобы позже наполнить её, а мякоть измельчаем в миске.

Варим перепелиные яйца. Очистите и нарежьте киви кубиками, помидоры четвертинками, сыр также кубиками, а оливки ломтиками. Нарезаем несколько креветок и оставляем несколько целых для украшения.

В миску из ананасов добавьте киви, помидоры, сыр, нарезанные креветки и оливки. Заправьте маслом, солью и небольшим количеством лимонного сока, тщательно перемешайте, чтобы всё хорошо перемешалось, и храните в холодильнике до подачи на стол.

Ранее приводился рецепт постного салата для новогоднего стола с морепродуктами.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Декабрист теряет бутоны: садоводы рассказали, как заставить цветок пойти в рост

Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.

Почему декабрист теряет бутоны?
Очень вкусный салат с курицей: будете готовить его на все праздники
Один из самых вкусных салатов с курицей на праздничный стол: готовить очень просто
Названы семь самых надежных двигателей на современных автомобилях
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Индия отходит от США в поиске успеха в сотрудничестве с РФ Любовь Степушова Народная кара за бал Сатаны: вечеринку Ивлеевой настигла "русская отмена" Олег Володин России пора начать бомбардировки западных границ Украины: спасти обречённых Дмитрий Плотников
Их нужно посеять в декабре: летом получите шикарные растения
Красивая закуска за 5 минут: новогодние ёлочки на праздничный стол очаруют гостей
Вкус детства: сочный ореховый торт просто тает во рту
Вкус детства: сочный ореховый торт просто тает во рту
Последние материалы
В результате атаки дронов ВСУ 23 декабря по Белгородской области погиб мужчина
Олимпийский чемпион Захаров: на Олимпиаду можно ехать и без флага, если пустят всю сборную
Нанопластика волос: состав для процедуры и уход после нее
Профессиональный повар рассказал, как правильно выбрать рыбу: написано сёмга, но это не сёмга
Собаки говорят с нами на языке, который мы иногда неправильно понимаем
У российских пиратских сервисов сильно поднялась прибыль после ухода западных компаний
Комбат батальона "Вега" Панфёров выразил надежду, что СВО закончится в 2024 году
В Екатеринбурге у подъезда обнаружили женщину и ребенка без верхней одежды
Набивают сундуки миллиардами: как Россия обыграла Запад в битве за энергоресурсы
MWM: США делают "огромную" ставку на Арктику — Россия готовит жесткий ответ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников