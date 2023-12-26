Постный салат для новогоднего стола с морепродуктами

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Морепродукты разрешается употреблять в Рождественский пост, поскольку они не относятся к мясу или рыбе. Предлагаем вашему вниманию рецепт салата с кальмарами.

Фото: Own work by Camelia.boban

Морепродукты — уникальный продукт питания, ценный по своей питательности, содержанию белка, витаминов, минеральных элементов. Кроме того, эти продукты вкусные и относятся к настоящим деликатесам. Важно также, что морепродукты приравниваются к диетическому питанию. Креветки и кальмары, пожалуй, самые распространенные и доступные из морепродуктов. Итак, давайте приготовим салат.

Смешиваем кальмары — 250 г, креветки — 250 г, огурец-корнишоны — 6-8 шт, луковица — 1 шт, помидор крупный, мясистый — 1 шт, маслины без косточек — 100 г, петрушка мелко нарезанная — 2 ст. л., чеснок — 1 зубчик, лимонный сок — 1 ст. л., оливковое масло — 2 ст. л., соль, перец чёрный молотый — по вкусу, зелёный салат для подачи.

Ранее приводился рецепт вкуснейшего новогоднего салата с кальмарами и грибами.