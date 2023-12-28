Салат с черносливом на Новый год: невероятно просто и очень вкусно

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Чернослив — не самый популярный ингредиент в новогодних закусках. И очень зря — с этим аппетитным сухофруктом можно приготовить самые вкусные салатики, которые придутся по вкусу вашим гостям.

Фото: wikimedia.org by Emőke Dénes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Одно из таких блюд — новогодний салат в черносливом по рекомендации дзен-канала "Рецепты для лентяев". Для этой закуски нужно всего четыре ингредиента, а на вкус она получается отменной!

Вам понадобится:

горсть чернослива без косточек (примерно 50 г);

100 г салями;

50 г маринованных огурцов;

100 г сыра;

майонез.

Приготовление

1. Салями нарежьте кубиками.

2. На небольшие кусочки нарежьте горсть чернослива без косточек. (если чернослив слишком сухой, можно предварительно замочить его на несколько минут в горячей воде).

3. Полутвёрдый или твёрдый сыр тоже нарежьте на кубики.

4. Маринованные огурцы нарежьте небольшими кусочками.

5. Заправьте салат майонезом.

В этом салате маринованные огурчики прекрасно гармонируют со сладостью чернослива, и вкус получается просто удивительным и сбалансированным.