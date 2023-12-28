Чернослив — не самый популярный ингредиент в новогодних закусках. И очень зря — с этим аппетитным сухофруктом можно приготовить самые вкусные салатики, которые придутся по вкусу вашим гостям.
Одно из таких блюд — новогодний салат в черносливом по рекомендации дзен-канала "Рецепты для лентяев". Для этой закуски нужно всего четыре ингредиента, а на вкус она получается отменной!
Вам понадобится:
Приготовление
1. Салями нарежьте кубиками.
2. На небольшие кусочки нарежьте горсть чернослива без косточек. (если чернослив слишком сухой, можно предварительно замочить его на несколько минут в горячей воде).
3. Полутвёрдый или твёрдый сыр тоже нарежьте на кубики.
4. Маринованные огурцы нарежьте небольшими кусочками.
5. Заправьте салат майонезом.
В этом салате маринованные огурчики прекрасно гармонируют со сладостью чернослива, и вкус получается просто удивительным и сбалансированным.
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