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Салат с черносливом на Новый год: невероятно просто и очень вкусно

1:17
Еда

Чернослив — не самый популярный ингредиент в новогодних закусках. И очень зря — с этим аппетитным сухофруктом можно приготовить самые вкусные салатики, которые придутся по вкусу вашим гостям.

Салат с черносливом на Новый год: невероятно просто и очень вкусно
Фото: wikimedia.org by Emőke Dénes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Одно из таких блюд — новогодний салат в черносливом по рекомендации дзен-канала "Рецепты для лентяев". Для этой закуски нужно всего четыре ингредиента, а на вкус она получается отменной!

Вам понадобится:

  • горсть чернослива без косточек (примерно 50 г);
  • 100 г салями;
  • 50 г маринованных огурцов;
  • 100 г сыра;
  • майонез.

Приготовление

1. Салями нарежьте кубиками.

2. На небольшие кусочки нарежьте горсть чернослива без косточек. (если чернослив слишком сухой, можно предварительно замочить его на несколько минут в горячей воде).

3. Полутвёрдый или твёрдый сыр тоже нарежьте на кубики.

4. Маринованные огурцы нарежьте небольшими кусочками.

5. Заправьте салат майонезом.

В этом салате маринованные огурчики прекрасно гармонируют со сладостью чернослива, и вкус получается просто удивительным и сбалансированным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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