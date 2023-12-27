Очень вкусный салат с курицей: будете готовить его на все праздники

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Салатов с курицей существует великое множество, и выбрать какой-то один рецепт бывает очень нелегко. Попробуйте приготовить на новогодний стол очень вкусный салат с курицей по рекомендации дзен-канала "Вкусные Советы" — делается он довольно быстро, и точно понравится вашим гостям и домашним!

Фото: openverse.org by @joefoodie is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

5 куриных бёдрышек (или 2 куриные грудки);

150 г сыра;

4 яйца;

2 луковицы;

2 помидора;

майонез;

2 ст. л. сахара;

3 ст. л. уксуса;

500 мл воды.

Приготовление

1. Замаринуйте лук. Для этого нарежьте его четверть кольцами, положите в миску, добавьте сахар, уксус и 500 мл кипятка. Пусть лук постоит, остынет, он станет сладковатым и хрустящим, а горечь уйдёт.

2. Отварите куриные бёдра или грудку. С бёдер снимите кожу, отделите мясо от костей и нарежьте кубиками.

3. Перемешайте курицу с майонезом, половину уложите на дно салатника, разровняйте. Сверху положите половину замаринованного лука (воду с него предварительно слейте). Сверху нанесите тонкую сетку из майонеза.

4. Натёртый на крупной тёрке сыр уложите третьим слоем, сверху — сетка из майонеза.

5. Четвёртый слой — натёртые на тёрке варёные яйца.

6. Ещё раз повторите слои: добавьте оставшуюся половину курицы, маринованный лук, сыр, нанесите сетку из майонеза.

7. Последний слой — нарезанные кубиками сочные помидоры.