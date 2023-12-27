Салатов с курицей существует великое множество, и выбрать какой-то один рецепт бывает очень нелегко. Попробуйте приготовить на новогодний стол очень вкусный салат с курицей по рекомендации дзен-канала "Вкусные Советы" — делается он довольно быстро, и точно понравится вашим гостям и домашним!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Замаринуйте лук. Для этого нарежьте его четверть кольцами, положите в миску, добавьте сахар, уксус и 500 мл кипятка. Пусть лук постоит, остынет, он станет сладковатым и хрустящим, а горечь уйдёт.
2. Отварите куриные бёдра или грудку. С бёдер снимите кожу, отделите мясо от костей и нарежьте кубиками.
3. Перемешайте курицу с майонезом, половину уложите на дно салатника, разровняйте. Сверху положите половину замаринованного лука (воду с него предварительно слейте). Сверху нанесите тонкую сетку из майонеза.
4. Натёртый на крупной тёрке сыр уложите третьим слоем, сверху — сетка из майонеза.
5. Четвёртый слой — натёртые на тёрке варёные яйца.
6. Ещё раз повторите слои: добавьте оставшуюся половину курицы, маринованный лук, сыр, нанесите сетку из майонеза.
7. Последний слой — нарезанные кубиками сочные помидоры.
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