Как выбрать спелый сладкий ананас

Your browser does not support the audio element. Еда

Экспертные советы по выбору ананаса.

Фото: архив Правды.Ру by isaaa. org

Сущетсвуют правила, которые помогут выбрать спелый и сладкий ананас в супермаркете или на рынке.

Спелость и качество плода можно определить по цвету кожуры. У хорошего ананаса она жёльая с коричневыми или зелёными прожилками.

Подсохшие чешуйки на фрукте говорят о его зрелости. На ананасе не должны быть надрезы, вмятины и прочие дефекты.

При надавливании спелый фрукт слегка проминается. При постукивании по ананасу должет раздаваться глухой звук.

Пучок листьев на верхушке спелого ананаса должен легко проворачиваться. Чрезмерный аромат может гооврить о том, что фрукт забродил. Аромат должен быть лёгкий.