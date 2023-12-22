Экспертные советы по выбору ананаса.
Сущетсвуют правила, которые помогут выбрать спелый и сладкий ананас в супермаркете или на рынке.
Спелость и качество плода можно определить по цвету кожуры. У хорошего ананаса она жёльая с коричневыми или зелёными прожилками.
Подсохшие чешуйки на фрукте говорят о его зрелости. На ананасе не должны быть надрезы, вмятины и прочие дефекты.
При надавливании спелый фрукт слегка проминается. При постукивании по ананасу должет раздаваться глухой звук.
Пучок листьев на верхушке спелого ананаса должен легко проворачиваться. Чрезмерный аромат может гооврить о том, что фрукт забродил. Аромат должен быть лёгкий.
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