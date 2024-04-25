Гостиницам присвоят звезды по новым правилам: минэкономразвития ужесточает требования к классификаторам

Требования к присвоению звезд гостиницам ужесточат

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Минэкономразвития России ужесточает требования к организациям, занимающимся классификацией гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс.

Фото: commons.wikimedia.org by SkyOne121 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Что нового?

Изменятся требования к самим классификаторам: опыт работы, образование. Для оценки гостиниц 4 и 5 звезд потребуется опыт работы в гостиничной сфере на руководящей должности не менее 2 лет или 10 лет опыта классификации.

Изменится порядок подачи и рассмотрения заявок на аккредитацию.

Создается реестр специалистов по классификации. Специалисты будут нести персональную ответственность за свою работу.

За два нарушения правил классификации их могут исключить из реестра.

Зачем ужесточают требования?

Повысить качество оценки услуг.

Устранить пробелы в нормативной базе.

Отвечать на запросы туристического бизнеса и туристов.

Сколько организаций сейчас "выдают" звезды отелям?

Около 200.

Кто разрабатывал новые меры?

Минэкономразвития совместно с Росаккредитацией.

Когда ждать изменений?

Проект постановления правительства уже подготовлен.

Важно:

Эти изменения направлены на то, чтобы сделать систему классификации гостиниц более прозрачной и объективной.

Туристы должны быть уверены, что звезды, которые они видят на отеле, соответствуют его реальному уровню сервиса.

По словам статс-секретаря — замминистра экономического развития Алексея Херсонцева:

"Запрос на изменение системы классификации гостиниц сформирован рынком. У туристического бизнеса накопились вопросы к качеству классификации гостиниц, а туристы стали более требовательны к качеству услуг."