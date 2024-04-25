Гостиницам присвоят звезды по новым правилам: минэкономразвития ужесточает требования к классификаторам

Минэкономразвития России ужесточает требования к организациям, занимающимся классификацией гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс.
Что нового?
Зачем ужесточают требования?
Сколько организаций сейчас "выдают" звезды отелям?
Около 200.
Кто разрабатывал новые меры?
Минэкономразвития совместно с Росаккредитацией.
Когда ждать изменений?
Проект постановления правительства уже подготовлен.
Важно:
Эти изменения направлены на то, чтобы сделать систему классификации гостиниц более прозрачной и объективной.
Туристы должны быть уверены, что звезды, которые они видят на отеле, соответствуют его реальному уровню сервиса.
По словам статс-секретаря — замминистра экономического развития Алексея Херсонцева:
"Запрос на изменение системы классификации гостиниц сформирован рынком. У туристического бизнеса накопились вопросы к качеству классификации гостиниц, а туристы стали более требовательны к качеству услуг."
Существует обширное разнообразие пород собак в мире.