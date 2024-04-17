Эти пять вещей способны сделать стильным любой интерьер: попробуйте — они преобразят ваш дом

Дизайн интерьера — целое искусство. Порой одной незначительной детали достаточно, чтобы напрочь испортить дорогой евроремонт, или наоборот, сделать облик дома по-настоящему стильным.
"БелНовости" перечислили пять предметов, способных в хорошем смысле преобразить практически любую квартиру.
Любого размера, лучше даже несколько — и напольную, и небольшой аксессуар на обеденный стол. Необязательны даже цветы — можно поставить икебану.
Если вы хотите украсить ваш дом несколькими кашпо, не вздумайте выбирать разные! Стильно смотрится коллекция, выдержанная в одном направлении, пускай даже и разных размеров.
По мнению дизайнера Юлии Тычино, аромасвечи придают помещению утончённость.
В отелях не зря весь текстиль одного светлого оттенка — это выглядит богато.
Лучше одна большая картина, чем несколько маленьких, — она привлекает внимание, посоветовала Тычино.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.