Эти пять вещей способны сделать стильным любой интерьер: попробуйте — они преобразят ваш дом

Дизайнеры назвали пять вещей, делающих стильным любое жилище

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Дизайн интерьера — целое искусство. Порой одной незначительной детали достаточно, чтобы напрочь испортить дорогой евроремонт, или наоборот, сделать облик дома по-настоящему стильным.

Фото: PxHere is licensed under CC0

"БелНовости" перечислили пять предметов, способных в хорошем смысле преобразить практически любую квартиру.

Вазы

Любого размера, лучше даже несколько — и напольную, и небольшой аксессуар на обеденный стол. Необязательны даже цветы — можно поставить икебану.

Кашпо

Если вы хотите украсить ваш дом несколькими кашпо, не вздумайте выбирать разные! Стильно смотрится коллекция, выдержанная в одном направлении, пускай даже и разных размеров.

Ароматические свечи

По мнению дизайнера Юлии Тычино, аромасвечи придают помещению утончённость.

Полотенца и халат белого цвета

В отелях не зря весь текстиль одного светлого оттенка — это выглядит богато.

Большая картина

Лучше одна большая картина, чем несколько маленьких, — она привлекает внимание, посоветовала Тычино.