Какую картину повесить в хрущёвке, чтобы потолок казался повыше

Большинство типовых квартир не отличаются простором и высокими потолками, поэтому приходится идти на ухищрения. Дизайнер Юлия Тычино подсказала кое-что на этот счёт на страницах сетевого издания "БелНовости".
Крупные картины и постеры вертикального формата способны преобразить даже хрущёвку.
Возможны два варианта. Светлый лакированный паркет отвлечёт внимание находящихся в помещении от потолка. А если стены оформлены в светлых тонах, то наоборот, лучше пол сделать тёмным.
Чем больше расстояние от верхнего края шкафов до потолка, тем выше он кажется. Тумбочки, диваны, кресла, столики тоже надо выбирать поприземистее.
Недостаточная высота двери усугубляет дискомфорт от низких потолков, его рекомендуется по возможности расширить вверх или сделать над дверью фрамугу — такой вариант заметно украсит интерьер.
Ранее Тычино советовала расширить пространство хрущёвки, а также придать ему дорогой шик зеркалами, а до этого делилась секретами дизайна интерьеров, популярными во Франции.
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