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Какую картину повесить в хрущёвке, чтобы потолок казался повыше

Дизайнер посоветовала украшать хрущёвку картинами и постерами

1:12
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Большинство типовых квартир не отличаются простором и высокими потолками, поэтому приходится идти на ухищрения. Дизайнер Юлия Тычино подсказала кое-что на этот счёт на страницах сетевого издания "БелНовости".

Дизайнер посоветовала украшать хрущёвку картинами и постерами
Фото: Wikimedia Commons by Хомелка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Четыре способа приподнять визуально потолки

Картины и постеры

Крупные картины и постеры вертикального формата способны преобразить даже хрущёвку.

Деревянный пол

Возможны два варианта. Светлый лакированный паркет отвлечёт внимание находящихся в помещении от потолка. А если стены оформлены в светлых тонах, то наоборот, лучше пол сделать тёмным.

Низкая мебель

Чем больше расстояние от верхнего края шкафов до потолка, тем выше он кажется. Тумбочки, диваны, кресла, столики тоже надо выбирать поприземистее.

Удлинённый дверной проём

Недостаточная высота двери усугубляет дискомфорт от низких потолков, его рекомендуется по возможности расширить вверх или сделать над дверью фрамугу — такой вариант заметно украсит интерьер.

Ранее Тычино советовала расширить пространство хрущёвки, а также придать ему дорогой шик зеркалами, а до этого делилась секретами дизайна интерьеров, популярными во Франции.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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