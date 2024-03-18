Три доступные вещи, которые способны добавить роскоши в любой интерьер

Дизайнер посоветовала зеркало в качестве элемента роскоши

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Любой интерьер можно сделать роскошным вполне доступными средствами, уверена дизайнер Юлия Тычино. На страницах сетевого издания "БелНовости" она посоветовала для этого три вещи.

Фото: Pexels by Curtis Adams is licensed under CC0

Камин

Электрический или биокамин удачно впишутся даже в обстановку хрущёвки, благо выбор сейчас обширный. Такой обогревательный прибор станет визуальным центром с выстраиванием интерьера вокруг него.

Зеркало

Оно, как известно, расширяет пространство и добавляет света. В этой роли весьма эффективны и настенные, и напольные зеркала.

Сантехника

Блестящие хромированные краны и лейки замените на чёрные — это сейчас прямо-таки писк моды, и украсит любой санузел.

В целом, ванная, пожалуй — это то помещение, ремонт которого даёт самый обширный простор для полёта фантазии.