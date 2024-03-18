Три доступные вещи, которые способны добавить роскоши в любой интерьер

Любой интерьер можно сделать роскошным вполне доступными средствами, уверена дизайнер Юлия Тычино. На страницах сетевого издания "БелНовости" она посоветовала для этого три вещи.
Электрический или биокамин удачно впишутся даже в обстановку хрущёвки, благо выбор сейчас обширный. Такой обогревательный прибор станет визуальным центром с выстраиванием интерьера вокруг него.
Оно, как известно, расширяет пространство и добавляет света. В этой роли весьма эффективны и настенные, и напольные зеркала.
Блестящие хромированные краны и лейки замените на чёрные — это сейчас прямо-таки писк моды, и украсит любой санузел.
В целом, ванная, пожалуй — это то помещение, ремонт которого даёт самый обширный простор для полёта фантазии.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.