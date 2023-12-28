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Как сделать ванную комнату нестандартной

1:17
Недвижимость

Ремонт в ванной комнате обычно является серьезным вложением, и редко кто решается на его пересмотр из-за выхода какой-то детали из моды. Поэтому большинство ванных комнат предстают перед нами в нейтральном белом цвете с элементами из хрома.

Как сделать ванную комнату нестандартной
Фото: flickr. com by Dennis Wong is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Восточный стиль: Для этого стиля необходима плитка с соответствующим узором.

Смесители и душевую лейку выбирают в темном золоте, а мебель — из дерева. Завершающим элементом может быть зеркало в резной раме.

Потолок: Обычно это натяжной потолок или ровный бетонный свод, окрашенный в белый цвет.

Однако можно придать ему интересный вид, окрасив в полосы — серые и белые или в цветовую гамму, сочетающуюся с интерьером.

В случае наличия достаточно пространства, можно рассмотреть возможность создания многоуровневого потолка.

Хранение: В условиях высокой влажности в ванной комнате хранение обычно минимизируется, но если это необходимо, лучше планировать встроенные системы хранения, охватывающие всю стену.

Примером может служить неглубокий шкаф до потолка, идеальный для хранения различных предметов, от ванных принадлежностей и косметики до бытовой химии и уборочных средств.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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