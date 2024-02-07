Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Киеве хотят получить "украинскую долю" зарубежных советских активов
Какие автомобили не требуют прогрева мотора
Насекомое, которое повреждает растения и урожай
Ученые назвали причину возникновения у европейцев "болезни викингов"
Создан искусственный интеллект, который способен выявлять опасных водителей
Избегайте ложиться спать с влажными волосами — привычки, которые оценит ваша кожа
Профессор Алоско заявил, что даже лёгкие травмы головы приводят к депрессии
TourDom: наименьшая цена за туры в Турцию летом будет составлять от 110-120 тысяч рублей
Дизайнер интерьера назвала подходящий цвет полотенец для ванной
Чем отапливать квартиру, если нет электричества: эксперт посоветовала обогреватель, который безопаснее всего

Назван самый безопасный обогреватель для дома, работающий без электричества

1:11
Недвижимость

Этой зимой в некоторых городах нашей страны на фоне аномально холодной погоды произошли масштабные аварии в сфере ЖКХ, когда жильцы оставались и без отопления, и без света. Эксперт компании "ВсеИнструменты.ру" Юлия Мешалкина посоветовала РИА Недвижимость, чем греться в такой ситуации.

Назван самый безопасный обогреватель для дома, работающий без электричества
Фото: Pinterest

Самым безопасным обогревателем для дома, который может работать без электричества, она назвала биокамин.

"Если рассматривать обогреватели с точки зрения экологичности и безопасности, в этом вопросе выигрывают модели, работающие от биотоплива, которым является денатурированный этанол", — пояснила специалист.

Биотопливо не выделяет токсичных веществ при сгорании, а биокамин надёжно защищён закалённым стеклом.

Однако он не лишён недостатков. Денатурат стоит не менее 400 рублей за литр, а сами обогреватели трудно отнести к полноценным отопительным приборам, поскольку они не сохраняют тепло. "Поэтому обычно их рассматривают только как дополнительный источник тепла", — добавила Мешалкина.

Но у газовых или керосиновых обогревателей недостатков ещё больше — это и пожарная опасность, и ядовитые продукты горения.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Жимолость завалит урожаем, если соблюдать эти золотые правила по уходу: садоводы раскрыли секрет хорошего урожая

Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.

Правила выращивания жимолости позволят получить хороший урожай
Фикус Бенджамина порадует шикарной листвой: основные правила выращивания
Фикус Бенджамина удивит густой листвой и будет пышным: следуйте этим правилам ухода - одну процедуру нужно сделать уже в начале весны
Дело не в банановой мухе: Эквадор должен отменить сделку с США по российскому вооружению
Вы по-другому взглянете на лилейники: они будут шикарно смотреться в саду - вы перестанете их ассоциировать с цветниками у бабушки на даче
Поставки прекратились, и сразу на нескольких участках фронта ВСУ отступили Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Сочная горбуша, запечённая в духовке в фольге целиком: прекрасно сохраняет аромат и вкус
Замена батареи: кто должен её оплачивать и выполнять работы — жилец или УК?
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности
Последние материалы
Безопасные игрушки для домашних питомцев: пять ключевых правил выбора
Эксперты рассказали, на какие неисправности указывает состояние свечей зажигания
Аренда квартир в РФ продолжит дорожать в 2024 году
Гостиницы и хостелы в Екатеринбурге вошли в список лучших в России
Ученые назвали причины повышенной смертности среди "сов"
Дзадзики - вкуснейший соус, который отлично сочетается с гамбургерами
Пять салонных процедур, которые нужно успеть сделать до конца февраля
На Западе считают, что нашли слабое место в "теневом флоте" России
Врачи рассказали, что своё здоровье можно проверить с помощью лестницы
Лук будет крупным и крепким: раскрыты ошибки выращивания, которые мешают этого добиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников