Чем отапливать квартиру, если нет электричества: эксперт посоветовала обогреватель, который безопаснее всего

Назван самый безопасный обогреватель для дома, работающий без электричества

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Этой зимой в некоторых городах нашей страны на фоне аномально холодной погоды произошли масштабные аварии в сфере ЖКХ, когда жильцы оставались и без отопления, и без света. Эксперт компании "ВсеИнструменты.ру" Юлия Мешалкина посоветовала РИА Недвижимость, чем греться в такой ситуации.

Фото: Pinterest

Самым безопасным обогревателем для дома, который может работать без электричества, она назвала биокамин.

"Если рассматривать обогреватели с точки зрения экологичности и безопасности, в этом вопросе выигрывают модели, работающие от биотоплива, которым является денатурированный этанол", — пояснила специалист.

Биотопливо не выделяет токсичных веществ при сгорании, а биокамин надёжно защищён закалённым стеклом.

Однако он не лишён недостатков. Денатурат стоит не менее 400 рублей за литр, а сами обогреватели трудно отнести к полноценным отопительным приборам, поскольку они не сохраняют тепло. "Поэтому обычно их рассматривают только как дополнительный источник тепла", — добавила Мешалкина.

Но у газовых или керосиновых обогревателей недостатков ещё больше — это и пожарная опасность, и ядовитые продукты горения.