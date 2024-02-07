На выброс: полотенцам такого цвета лучше не место в ванной, и вот почему

Дизайнер интерьера назвала подходящий цвет полотенец для ванной

В интерьере важна каждая деталь, даже если она кажется несущественной. Яркий пример — полотенце в ванной. Если оно белое, то придаст налёт казёнщины любому уютному месту для релакса.

Фото: eBay

Дизайнер Юлия Тычино объяснила сетевому изданию "БелНовости", полотенцам какого цвета точно не место в ванной.

Белый

Как уже упоминалось, такие полотенца ассоциируются с гостиницей или больницей, к тому же они требуют частой стирки. Белые полотенца лучше заменить на серые, бежевые, кремовые и т. д.

Ярко-жёлтый

Вместо расслабления после напряжённого дня в ванной с жёлтым полотенцем вы получите дополнительный стресс. Замените его на текстиль пастельных тонов.

Красный

Красный цвет выглядит стильно в подобающем интерьере, но недостаток у него тот же — раздражает и нервирует. Выбирайте более приглушённые, менее яркие цвета.