На выброс: полотенцам такого цвета лучше не место в ванной, и вот почему

В интерьере важна каждая деталь, даже если она кажется несущественной. Яркий пример — полотенце в ванной. Если оно белое, то придаст налёт казёнщины любому уютному месту для релакса.
Дизайнер Юлия Тычино объяснила сетевому изданию "БелНовости", полотенцам какого цвета точно не место в ванной.
Как уже упоминалось, такие полотенца ассоциируются с гостиницей или больницей, к тому же они требуют частой стирки. Белые полотенца лучше заменить на серые, бежевые, кремовые и т. д.
Вместо расслабления после напряжённого дня в ванной с жёлтым полотенцем вы получите дополнительный стресс. Замените его на текстиль пастельных тонов.
Красный цвет выглядит стильно в подобающем интерьере, но недостаток у него тот же — раздражает и нервирует. Выбирайте более приглушённые, менее яркие цвета.
"Чёрные полотенца — самый трендовый вариант, они подходят к любому интерьеру и не создают визуального шума, как яркие цвета", — посоветовала дизайнер.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.