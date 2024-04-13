Стало известно о начавшемся падении цен на один тип жилья в Москве

Цены на жильё в старых домах в Москве начали снижаться, пройдя максимум

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Квартиры в жилом фонде 1960-1990-х годов постройки в Москве начали дешеветь, сообщает в пятницу РИА Недвижимость со ссылкой на данные Vysotsky Estate.

Фото: Управа района Чертаново Северное города Москвы is licensed under Public domain

По словам старшего партнёра компании Сергея Смирнова, цены на квадратные метры в этом сегменте прошли максимум в марте 2022 года и уже снизились до уровня осени 2021-го.

"Это большая проблема для владельцев, потому что со временем расслоение между старым фондом и новым жильём начинает становиться катастрофическим", — прокомментировал он.

Риелтор пояснил, что из-за этого всё сложнее переселиться в новостройку, потому что доплата становится попросту неподъёмной.

Тренд не затронул пока сталинки и дома лужковской застройки, а вторичка собянинской эпохи продолжает дорожать за счёт развития инфраструктуры, добавил он.

Ранее директор одного агентства недвижимости жаловалась на снижение спроса на жильё советской постройки.

В среднем же, без учёта года возведения, вторичная недвижимость, по данным "Циана", пока продолжает дорожать.