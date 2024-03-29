Недвижимость продолжает дорожать по инерции, хотя снижение цен неизбежно

В I квартале вторичное жильё в России подорожало на 3%

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В I квартале вторичное жильё в крупных городах России подорожало на 3% — средняя стоимость квадратного метра достигла 131,3 тысячи ₽/м2, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на подсчёты "Циана".

Фото: Управа района Чертаново Северное города Москвы is licensed under Public domain

По сравнению с тем же периодом прошлого года рост цен составил 14%, добавляется в пресс-релизе сервиса.

"Несмотря на охлаждение рынка, рост средних номинальных цен предложения по инерции пока что продолжается", — поясняется в сообщении.

Топ городов с самой подорожавшей недвижимостью:

Сочи (+17%), Набережные Челны (+10%), Барнаул (+6%).

В Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Кемерове, Калининграде и Владивостоке цены стабилизировались.

"В дальнейшем практически неизбежно медленное снижение цен", — ожидают в "Циане".

Зато в долларах и евро недвижимость давно дешевеет, пересчитали ранее риелторы.