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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин: участникам СВО теперь не надо платить имущественный налог

Премьер Мишустин: участники СВО освобождены от уплаты имущественного налога

1:06
Недвижимость

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, рассказал, что по поручению президента России участники СВО будут освобождены от уплаты налога на имущество. В своей рече он также подчеркнул, что помощь участникам СВО должна быть своевременной и оказывать её государство должно в полном объёме.

Премьер Мишустин: участники СВО освобождены от уплаты имущественного налога
Фото: government.ru by Пресс-служба Правительства РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Президент поручил уменьшить финансовую нагрузку для наших защитников и освободить их от уплаты имущественного налога. Всем, кто исполняет воинский долг перед государством, должна оказываться помощь — своевременная и полноценная. За всем этим, мы следим", — речь Мишустина на выступлении.

В обращении к депутатам премьер-министр Михаил Мишустин сделал ещё ряд важных заявлений. В частности он рассказал, что упрощена процедура получения удостоверения ветерана боевых действий, что у участников СВО есть ряд преимуществ при поступлении в вузы страны. Он отметил, что создан фонд "Защитники Отечества". В нём можно решить все социальные вопросы, возникающие у самих бойцов и их родственников.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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