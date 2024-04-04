Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, рассказал, что по поручению президента России участники СВО будут освобождены от уплаты налога на имущество. В своей рече он также подчеркнул, что помощь участникам СВО должна быть своевременной и оказывать её государство должно в полном объёме.
"Президент поручил уменьшить финансовую нагрузку для наших защитников и освободить их от уплаты имущественного налога. Всем, кто исполняет воинский долг перед государством, должна оказываться помощь — своевременная и полноценная. За всем этим, мы следим", — речь Мишустина на выступлении.
В обращении к депутатам премьер-министр Михаил Мишустин сделал ещё ряд важных заявлений. В частности он рассказал, что упрощена процедура получения удостоверения ветерана боевых действий, что у участников СВО есть ряд преимуществ при поступлении в вузы страны. Он отметил, что создан фонд "Защитники Отечества". В нём можно решить все социальные вопросы, возникающие у самих бойцов и их родственников.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.