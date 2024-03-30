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Дефицита строителей в России, из-за усиления контроля за мигрантами, не будет. Он и так уже есть, но по другой причине

Глава НОСТРОЙ Глушко: усиление контроля за мигрантами не отразится на строительной отрасли РФ

1:28
Недвижимость

Глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков высказался по поводу возможного потенциального усиления контроля за мигрантами после событий в "Крокусе". В частности, он считает, что данное усиление никак не отразится на рынке труда в строительной отрасли. Глава объединения также отметил, что прошло мало времени, поэтому какие-либо выводы сейчас, преждевременны.

Глава НОСТРОЙ Глушко: усиление контроля за мигрантами не отразится на строительной отрасли РФ
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Говоря про сегодняшнюю обстановку на российском строительном рынке труда, Антон Глушков констатировал, что стройки работают в прежнем режиме, в прежнем темпе. Единственное, что пока изменилось, с его слов, это то, что некоторым застройщикам пришлось усилить меры безопасности на стройплощадках, дабы избежать каких-либо провокационных действий.

"Событие, которое произошло в "Крокусе", оно, конечно, трагичное для страны. Однако на рынок рабочей силы оно не повлияет. Нет, точно нет", — ответ Антона Глушко на вопрос о влиянии усиления контроля за мигрантами на рынок труда.

Подытоживая свой комментарий, глава Национального объединения строителей всё же отметил, что с рабочими ресурсами в стройотрасли России не всё гладко, в частности имеется дефицит кадров. Однако причину нехватки он связал с тем, что у таджиков, киргизов, узбеков трудившихся на российских стройках, появились новые рынки труда, которые для них доходнее и привычнее по менталитету.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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