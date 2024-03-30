Названа идеальная площадь квартиры для молодой семьи. Такой вариант, по мнению эксперта, в будущем можно выгодно продать

Эксперт Насирова назвала площадь квартиры в 35 кв. м идеальной для молодых людей

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Директор "ОМ Девелопмент" Диана Насирова высказалась по поводу идеальной площади квартиры для молодых людей без детей. По мнению эксперта, для двоих, вполне достаточно площади не более 35 кв. м. Эксперт отметила, что если всё в квартире распределить "правильно", то вышеуказанной площади достаточно и для сна, и для уединения, и для работы или для любимого хобби.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Диана Насирова рассказала, что малогабаритное жильё сейчас в тренде. Она объяснила, что его покупают не только из-за того, что это экономически выгодно, но и из-за того, что девелоперы научились организовывать пространство. По её словам, очень помогает в эргономике пространства — разделение студии на два уровня.

"За счёт проектирования двухуровневых студий получается естественным образом зонировать пространство. Плюс в таких планировках добавляются места для хранения. Как пример, под лестницей можно организовать шкафчик — это удобно и вещи будет, где хранить", — слова эксперта Дианы Насировой.

Подытоживая, эксперт добавила, что малогабаритная, но оптимальная студия — ликвидный актив. На данный момент, да и в будущем такие квартиры-студии легко продать Продажа может потребоваться, к примеру, в случае появления в семье детей. К моменту продажи цены на жильё возрастут и "надбавка" может послужить хорошим денежным подспорьем для покупки новой просторной квартиры.