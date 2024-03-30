В России хотят запретить сдавать квартиру без согласия соседей

Госдума готовит запрет сдачи квартир с нарушением прав соседей

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России хотят запретить сдавать квартиру без согласия соседей, сообщил "Российской газете" первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Фото: МВД Медиа by Евгений Карташов is licensed under Public domain

Он с коллегами хочет законодательно закрепить требование к хозяевам жилья получать согласие от собственников соседних и смежных квартир на его сдачу в аренду.

Схожая норма содержалась в принятом недавно законе о посуточной аренде, но в ходе обсуждения проекта в парламенте она одобрения не получила. Согласно не прошедшей поправке, на сдачу собственных квадратных метров требовалось согласие 75% жителей многоквартирного дома.

По мнению президента ассоциации "Гильдия малых средств размещения России" Яны Бабиной, суровая статья не была принята в силу её противоречия постановлению Конституционного суда, который, собственно, и потребовал навести порядок на рынке посуточной аренды жилой недвижимости.

По её словам, принятый закон оставил за соседями право обратиться в суд, если им кажется, что хозяин сдаваемого жилья или его квартиранты их в чём-то ущемляют. "При этом соседу нужно будет доказать в суде, каким образом нарушаются его права", — предупредила Бабина.