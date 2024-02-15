Кончилась лафа: посуточную аренду квартир выведут из тени, а их хозяев возьмут на карандаш

В Госдуме решили узаконить посуточную аренду квартир

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект о разрешении посуточной аренды квартир, передают РИА Новости в четверг.

Фото: МВД Медиа by Евгений Карташов is licensed under Public domain

Документ внесён правительством в прошлом году и в ноябре принят в первом чтении, а другим законом ранее было запрещено использование жилых помещений в многоквартирных домах в качестве хостелов.

По словам члена комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, из-за отсутствия законодательного регулирования посуточная аренда квартир происходила в теневом секторе.

«Теперь же этот рынок из тени выйдет, а значит, дополнительные доходы пойдут в бюджет, наладится система налоговых отчислений», – доволен народный избранник.

Кроме того, закон возложит на хозяев посуточно сдаваемых квартир ответственность за соблюдение покоя соседей и порядка в подъезде, добавил первый зампред комитета Владимир Кошелев.

«Проще говоря, за шум, беспорядки, повреждения общего имущества и тому подобные безобразия в равной мере будут нести ответственность не только набедокурившие "посуточные жильцы", но и непосредственно сам собственник такого помещения», – объяснил он.