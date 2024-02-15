Плохо для всех: ни в коем случае не снимайте и не сдавайте жильё без договора, советует юрист

При аренде квартиры, не закреплённой письменно договором, риски несёт как собственник жилья, так и его наниматель, предостерегла юрист Анастасия Хандруева в интервью "Ленте.ру".
Квартиросъёмщика, проживающего без договора, могут выгнать в любой момент, подселить к нему ещё кого-нибудь, повысить арендную плату, изменить другие условия найма.
"Например, устно была договорённость о наличии в квартире стиральной машины и холодильника, а по факту техника есть, но не работает. Собственник ещё и может предъявить требование как будто "всё работало, а вы сломали, теперь платите", — пояснила эксперт.
В свою очередь, жильцы без договора могут задерживать оплату и при этом отказаться покидать съёмную недвижимость.
"В данном случае выселять жильцов приходится через суд", — заметила Хандруева.
Съезжая, квартиранты могут оставить жилище в непригодном состоянии: поломают технику и мебель, а что не испортили — прихватят с собой.
"Собственнику придётся восстанавливать ущерб за свой счёт", — предупредила юрист.
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