Плохо для всех: ни в коем случае не снимайте и не сдавайте жильё без договора, советует юрист

Юрист предупредила о рисках аренды квартиры без договора найма

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При аренде квартиры, не закреплённой письменно договором, риски несёт как собственник жилья, так и его наниматель, предостерегла юрист Анастасия Хандруева в интервью "Ленте.ру".

Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

Квартиросъёмщика, проживающего без договора, могут выгнать в любой момент, подселить к нему ещё кого-нибудь, повысить арендную плату, изменить другие условия найма.

"Например, устно была договорённость о наличии в квартире стиральной машины и холодильника, а по факту техника есть, но не работает. Собственник ещё и может предъявить требование как будто "всё работало, а вы сломали, теперь платите", — пояснила эксперт.

В свою очередь, жильцы без договора могут задерживать оплату и при этом отказаться покидать съёмную недвижимость.

"В данном случае выселять жильцов приходится через суд", — заметила Хандруева.

Съезжая, квартиранты могут оставить жилище в непригодном состоянии: поломают технику и мебель, а что не испортили — прихватят с собой.

"Собственнику придётся восстанавливать ущерб за свой счёт", — предупредила юрист.

Как мирно и без потерь съехать со съёмной квартиры, спросили вице-президента Гильдии риелторов Москвы Екатерину Никитину.