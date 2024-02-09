Кому нельзя возвращать ключи, когда срок аренды квартиры истёк: риелтор разъяснила порядок действий

Что делать с ключами от съёмной квартиры, если их некому вернуть

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ни в коем случае не отдавайте ключи от съёмной квартиры никому, кроме её законного хозяина, предупредила вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина, отвечая на вопрос читательницы "Российской газеты".

Фото: PxHere is licensed under CC0

Девушка рассказала, что снимала квартиру, а когда срок аренды истёк, хозяйка перестала выходить на связь, зато объявился молодой человек, представившийся новым собственником жилища и потребовавший вернуть ключи. У экс-квартирантки возникли закономерные сомнения.

Для начала надо внимательно изучить договор аренды — он может регламентировать условия завершения аренды и дополнительные обязательства сторон, посоветовала риелтор.

"Точно могу сказать, что отдавать ключи незнакомому человеку, который утверждает, что является представителем нового собственника, не стоит. Договор найма был заключен с бывшим собственником. Соответственно, обязательства по договору девушка должна выполнять перед ним, а не перед кем-либо другим", — пояснила она.

Передача ключей возможна тому, кто предоставит доверенность, и то этого мало — нужен целый пакет документов. Поэтому если не можете найти хозяина, оставляйте ключи у себя, пусть он сам вас разыскивает, добавила Никитина.

В такой ситуации при отсутствии в договоре положения о его автоматическом продлении по истечении срока аренды следует съехать, обязательно уведомив об этом собственника жилого помещения — лучше по электронной почте или в мессенджере, чтобы было письменное доказательство.