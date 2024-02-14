Кому сейчас сложнее всего снять квартиру в Москве: самые частые причины отказов арендаторам

До 90% отказов сдать квартиру вызваны подозрением в неплатёжеспособности арендатора

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Предложение съёмных квартир в Москве упало почти втрое по сравнению с прошлым годом, а цены на аренду достигли потолка. Из-за этого собственники недвижимости стали намного привередливее в выборе жильцов. РБК Недвижимость узнала у риелторов, кому сейчас сложнее всего снять квартиру.

Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

Неплатёжеспособные

По словам директора департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, всё чаще хозяин жилья с пристрастием расспрашивает потенциального квартиранта: "Где работаете, как давно в Москве, где учатся дети?" и т. д.

"На основе полученных данных он уже делает выводы. С конца прошлого года вероятность отказа по причине неплатёжеспособности держится на уровне 85-90%", — уточнила она.

Сложнее стало упросить хозяина не брать залог, уменьшить его или разбить на несколько месяцев, добавила замдиректора управления аренды квартир риелторской компании "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова. По её оценке, около 80% арендодателей не идут навстречу в этом вопросе.

Арендаторы с животными и детьми

К таким квартирантам отношение владельцев жилья никогда не отличалось благосклонностью. 66% предложений о сдаче квартир содержат категорический запрет на маленьких детей и животных, хотя к первым рантье всё же несколько лояльнее.

"Можно ещё найти квартиру клиенту с миниатюрной собачкой. Если же это большая собака или животных несколько, то приличное жильё найти очень сложно — много отказов", — констатировал руководитель отдела аренды компании "Азбука жилья" Роман Бабичев.

Иностранцы

Сложности возникают в первую очередь у граждан бывших советских республик, приезжающих на заработки.

Около 60% арендодателей не хотят сдавать жилплощадь неславянам, сообщила Полякова. "Но данное ограничение крайне редко обозначается в объявлениях", — добавила она.

Несемейные и студенты

Крайне насторожены владельцы квартир к тем, что хочет снимать их вскладчину.

До 80% наймодателей рассматривают либо семейные пары, либо одиноко проживающего квартиранта, нередко строго определённого пола. "Большинство собственников не указывает это в объявлении, а оговаривает ситуацию при встрече с нанимателями на показе объекта", — пояснила Полякова.

Для студентов шансы заселиться реальны, если в роли ответственного квартиросъёмщика выступают родители, заметила она.