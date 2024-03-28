Выбор недвижимости за рубежом: безопасность и перспективы инвестирования

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Названы самые безопасные страны для покупки недвижимости

1:31
Недвижимость » Аналитика

Инвестирование в зарубежную недвижимость остается одним из наиболее надежных способов размещения капитала. Основатель инвестиционной компании Edeluxe Юлия Щукина, рассказала, какие страны считаются наиболее безопасными для таких инвестиций.

Названы самые безопасные страны для покупки недвижимости
Фото: commons.wikimedia.org by Dinozaurus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Щукина отмечает, что среди стран с минимальными рисками приобретения жилья стоит выделить Кыргызстан и Узбекистан. Она также уточняет, что в целом страны Средней Азии считаются безопасными для инвесторов, хотя для сделок в Казахстане потребуется вид на жительство.

Однако оценка перспектив покупки недвижимости в Грузии у Щукиной неоднозначна. Несмотря на политическую нестабильность в регионе, Грузия остается привлекательной для инвесторов.

Относительно покупки недвижимости на Северном Кипре специалист не рекомендует такой шаг. Одной из причин является то, что государство не признано, что представляет значительный риск для инвесторов. Кроме того, существует риск потери жилья из-за задержки оплаты. Перед заключением сделки необходимо тщательно рассчитать возможные потери из-за несоблюдения сроков оплаты, а также учесть высокие комиссии риелторов, которые могут достигать 25 процентов.

В общем, при выборе страны для инвестирования в зарубежную недвижимость следует избегать государств с непредсказуемой политикой и высокими инвестиционными рисками. Перед совершением сделки необходимо тщательно изучить экономическую ситуацию и рыночные условия.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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