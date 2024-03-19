С 2024 года жилое строительство в Москве замерло

В январе-феврале 2024 года ввод нового жилья в Москве составил 578,7 тысячи квадратных метров, следует из оперативных данных Росстата.
Таким образом, столичное жилое строительство сократилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целом по России же, наоборот, показатели выросли на 2% — до 20,6 миллиона квадратных метров.
Аналитики рынка недвижимости не видят ничего катастрофического — по их мнению, у строительной отрасли большой запас прочности, а спрос на жильё должен вернуться к росту.
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