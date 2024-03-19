С 2024 года жилое строительство в Москве замерло

Ввод нового жилья в Москве сократился на 62% в 2024 году

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В январе-феврале 2024 года ввод нового жилья в Москве составил 578,7 тысячи квадратных метров, следует из оперативных данных Росстата.

Фото: commons.wikimedia.org by Centurion198 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Таким образом, столичное жилое строительство сократилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом по России же, наоборот, показатели выросли на 2% — до 20,6 миллиона квадратных метров.

Топ наиболее активно строящихся регионов

Московская область — введено 1,9 миллиона квадратных метров или +2% к прошлому году; Татарстан — 1,2 миллиона квадратных метров, +19%; Ленинградская область — 855 тысяч квадратных метров, +2%.

Аналитики рынка недвижимости не видят ничего катастрофического — по их мнению, у строительной отрасли большой запас прочности, а спрос на жильё должен вернуться к росту.