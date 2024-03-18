Обещан взрывной рост спроса на жильё, но что будет с ценами?

Экономист предрёк увеличение спроса на новостройки на 40%

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В апреле-июне 2024 года спрос на новостройки вырастет на 40-50% к январю-марту, предсказал директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в интервью "Газете.Ru".

Фото: flickr.com by Loozrboy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По сравнению с ажиотажем 2023 года возможно некоторое замедление, добавил он. "В октябре-декабре 2023 года средства россиян на эскроу-счетах увеличились в 2,2 раза по сравнению с июлем-сентябрем", — напомнил экономист.

"Льготная ипотека сохранится до 1 июля. Во втором квартале текущего года можно ожидать некоторого замедления темпов роста спроса на новостройки, но не обвала", — спрогнозировал он.

Эксперт не видит никаких признаков возможного дефицита недвижимости. Напротив, доля нераспроданных квадратных метрах в строящемся жилье может вырасти на 1-2% до 42-43%.

"В 2025–2026 годах, по прогнозам банка ДОМ. РФ, цены на новое жильё будут расти умеренными темпами, не превышая уровень инфляции в 4% в год", — добавил Лобода.

Это значит, что спрос будет сохраняться, но сильно не вырастет, заключил он.