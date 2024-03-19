Не вздумайте оформлять спальню этим цветом: будете всегда вставать не с той ноги

Дизайнер назвала цвет, меньше всего подходящий для спальни

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Современная интерьерная мода куда демократичнее царившей ранее и позволяет оформлять жилище в самых разнообразных цветах. И всё же для спальни есть исключение — о нём сообщила дизайнер Юлия Тычино.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Фиолетовый цвет категорически не подходит для спальни, заявила она сетевому изданию "БелНовости". Да и для других помещений это не лучший выбор.

"Фиолетовый цвет очень сложный, поскольку основан на сочетании двух контрастирующих цветов — синего и красного, каждый из которых имеет свои уникальные свойства", — объяснила эксперт.

Как известно, синий успокаивает, а красный будоражит. Такое взаимоисключающее действие будет мешать глубокому сну и портить настроение при пробуждении, поэтому в фиолетовой спальне вам не удастся нормально отдохнуть, предупредила Тычино.

Если вам больше нравятся холодные цвета, выбирайте неяркие голубой и синий. Но если окна выходят на север, то больше подходят тёплые оттенки. Либо комнату нужно обставить светлой мебелью и обеспечить освещение посильнее, иначе она получится темноватой.

В любом случае, при выборе цветов интерьера оставайтесь в разумных пределах, сколь бы свободной ни была нынешняя мода.