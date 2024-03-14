Названо максимальное число цветов в оформлении квартиры и их оптимальное соотношение

В интерьере жилья должно быть не более трёх цветов, посоветовала известная дизайнер Юлия Тычино на страницах сетевого издания "БелНовости".
Если меньше — оформление будет слишком скучным и казённым, если больше — чрезмерно пёстрым и утомительным для зрения, объяснила она.
Профессионалам известно даже оптимальное соотношение основных цветов, эксперт привела его:
Не выбирайте в качестве основного цвета зелёный — своим расслабляющим действием он спровоцирует у вас апатию и лень, добавила она.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.