Названо максимальное число цветов в оформлении квартиры и их оптимальное соотношение

Дизайнер посоветовала применять в интерьере жилья не более трёх цветов

0:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В интерьере жилья должно быть не более трёх цветов, посоветовала известная дизайнер Юлия Тычино на страницах сетевого издания "БелНовости".

Фото: U.S. NAVY is licensed under CC0

Если меньше — оформление будет слишком скучным и казённым, если больше — чрезмерно пёстрым и утомительным для зрения, объяснила она.

Профессионалам известно даже оптимальное соотношение основных цветов, эксперт привела его:

первый цвет — 60%,

второй — 30%,

третий — 10%.

Не выбирайте в качестве основного цвета зелёный — своим расслабляющим действием он спровоцирует у вас апатию и лень, добавила она.