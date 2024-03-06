Гендерный перекос на рынке недвижимости: россиянки чаще владеют жильём, чем их мужья

В российских семьях недвижимость чаще записана на жену, чем на мужа, пишет в среду "Газета.Ru" со ссылкой на исследование "Главстрой Регионы".
Статус собственника жилья:
По опросам, решение о покупке или аренде недвижимости в большинстве случаев принимается сообща (51%), но последнее слово чаще остаётся с прекрасной половиной (29%), нежели за мужчиной (20%).
При этом оценивают они объект по одним и тем же критериям — прежде всего, по цене; а кроме этого, для мужчин важнее локация, а для женщин — планировка.
Среди покупателей недвижимости все последние годы преобладали женщины, что немудрено, поскольку банки к ним более благосклонны.
С 2022-го доля мужчин выросла, хотя по статистике звонков и переходов на сайты, на первичный контакт по-прежнему чаще выходят представительницы слабого пола.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.