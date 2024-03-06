Гендерный перекос на рынке недвижимости: россиянки чаще владеют жильём, чем их мужья

"Газета.Ru": в российских семьях женщины являются собственниками жилья

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В российских семьях недвижимость чаще записана на жену, чем на мужа, пишет в среду "Газета.Ru" со ссылкой на исследование "Главстрой Регионы".

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Статус собственника жилья:

за женщиной — в 37% семей;

за мужчиной — 28%;

совместная собственность — 35%.

По опросам, решение о покупке или аренде недвижимости в большинстве случаев принимается сообща (51%), но последнее слово чаще остаётся с прекрасной половиной (29%), нежели за мужчиной (20%).

При этом оценивают они объект по одним и тем же критериям — прежде всего, по цене; а кроме этого, для мужчин важнее локация, а для женщин — планировка.

Среди покупателей недвижимости все последние годы преобладали женщины, что немудрено, поскольку банки к ним более благосклонны.

С 2022-го доля мужчин выросла, хотя по статистике звонков и переходов на сайты, на первичный контакт по-прежнему чаще выходят представительницы слабого пола.