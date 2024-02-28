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Как сделать дом таким уютным, чтобы туда хотелось возвращаться: коврики, текстурная бумага и ещё кое-что

Американские дизайнеры назвали пять составляющих уютного дома

3:20
Недвижимость » Дизайн и интерьер

В холодный зимний день нет ничего лучше уютной комнаты, в которой хочется устроиться в удобном кресле, свернувшись калачиком и закутавшись пушистым пледом. The New York Times узнала у ведущих американских дизайнеров интерьера, как сделать любое жилище таким, чтобы туда тянуло вернуться.

Американские дизайнеры назвали пять составляющих уютного дома
Фото: PxHere is licensed under CC0

Что такое уют

Это ощущение комфорта и безопасности, полагает Шон Хендерсон, дизайнер интерьера из Нью-Йорка.

Можно называть уютом, комфортом или как угодно, не согласен Дэвид Хименес, американский дизайнер из Парижа: "Всё сводится к одной и той же идее: вы чувствуете, что хотите свернуться клубочком".

1. Стены

Уют — когда кажется, что помещение обнимает вас, считает Дженна Чусед из Chused & Co., бруклинской фирмы по дизайну интерьеров.

"Покраска комнаты в насыщенный тёмный цвет или использование обоев помогает создать это ощущение", — рекомендует она.

Шана Шервуд, которая вместе со своим мужем Джорджем Кипреосом управляет студией дизайна интерьеров Sherwood Kypreos в Лос-Анджелесе, советует деревянные панели — по её мнению, это куда интереснее скучных гипсокартонных просторов.

Да, визуально пространство уменьшается, но оно становится более интимным, объясняет Кипреос.

Можно обить стены мягкой тканью, как это сделал Хендерсон в своём загородном доме в Хиллсдейле, штат Нью-Йорк. Это ещё и звукоизоляции способствует.

2. Коврики

Ковёр — простейший способ добавить тепла и уюта в ваше жилище.

В одном из своих проектов Тамара Хани, основательница лос-анджелесской фирмы по дизайну интерьеров House of Honey, использовала обрезки старых ковров, и теперь в этой квартире гости могут отдохнуть на полу, а гостиная разделена на зоны.

3. Освещение

Сделать освещение атмосферным помогут дополнительные источники света там, где они особенно нужны. Тогда можно обойтись без слишком мощных ламп.

"Настольные лампы и торшеры наиболее важны, и вам нужен мягкий, затенённый свет", — объясняет Чусед.

Лучше предпочесть тёплый свет с цветовой температурой около 2700 K и неплохо бы иметь диммеры, добавляет она.

4. Натуральные материалы

Дело не в том, что они полезнее, хотя это, скорее всего, так. Дерево с грубой текстурой, ткань или циновки — всё это несоизмеримо богаче визуально.

"Применение древесины дает ощущение тепла и уюта", — советует Шервуд.

5. Мягкие аксессуары

Вы можете представить себе уютный дом без изобилия пледов и подушек? Американцы не могут. Ничего предосудительного в том, чтобы слегка переборщить с пуховым и шерстяным текстилем, считают они.

"Используйте много подушек и имейте под рукой пледы", — призывает Чусед.

Хименес советует украшать дом книгами, скульптурами, произведениями искусства — да хоть мещанскими фарфоровыми слониками, если они вам нравятся!

"Пространство уютно, если наполнено вещами, которые имеют для вас значение", — подчёркивает он.

Не обращайте внимания на модные тренды. Если вам хочется возвращаться в ваш дом — значит, вы всё сделали правильно. "И это лучший вид уюта", — резюмирует издание.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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