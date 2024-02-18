Как опытные хозяйки используют водку для наведения сверкающей чистоты на своих кухнях

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На кухне часто возникают трудности с неприятными жировыми отложениями, и их устранение бывает не так просто.

Фото: 500px by Andrius Petrucenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Как можно справиться с налетом жира на кухне:

Салфетки: Экспериментируйте с новыми салфетками, предназначенными для очистки окон и стеклянных поверхностей. Специальный состав этих салфеток не только эффективно справляется со своими обязанностями, но и эффективно растворяет неприятные жировые отложения.

Водка: В случае, если на кухне давно не проводилась уборка, прибегните к более интенсивным методам. Водка идеально подходит для борьбы с толстым слоем жира. Просто нанесите крепкий напиток на загрязненные поверхности, дайте ему немного времени, затем начните обработку с использованием жесткой стороны губки.

Любое покупное средство: Если на упаковке бытовой химии указано, что средство предназначено для удаления жира, то это стоит использовать. Следуйте инструкции, а затем протрите поверхность сухой тряпкой для идеального блеска. Комбинируйте различные методы для максимальной эффективности в борьбе с жировыми отложениями.