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Как избавиться от неприятного запаха в квартире после отпуска: секреты ухода за сантехникой

1:21
Недвижимость

Отсутствие использования сантехнических приборов в течение длительного времени может привести к появлению неприятного и затхлого запаха в вашей квартире, однако есть простые способы решения этой проблемы.

Как избавиться от неприятного запаха в квартире после отпуска: секреты ухода за сантехникой
Фото: flickr. com by Tnarik Innael is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

После отпуска многие сталкиваются с неприятным запахом, который может сделать ваш дом менее уютным. Чтобы побороть стойкий запах, необходимо выявить его источник. Один из основных факторов - отсутствие использования сантехнических устройств на протяжении длительного периода.

Проблема часто возникает, когда вода в сифоне высыхает, а отходы пищи и мусор в трубах начинают источать неприятный запах. В домах, где раковины в ванной и на кухне используются регулярно, в трубах формируется водный барьер, предотвращающий проникновение запаха из канализации.

Для предотвращения этой проблемы важно регулярно ухаживать за сантехникой. Очищение ее раз в полгода и вызов специалиста могут помочь избежать неприятных запахов.

Если проблема уже возникла, существуют народные методы, такие как использование пылесоса. Проверьте, имеет ли ваш пылесос функцию выдува. Если да, оберните трубку устройства тряпкой и приставьте ее к сливу. Включите пылесос на выдув и дайте потоку воздуха протолкнуть застой, избавляя вас от неприятного запаха.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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