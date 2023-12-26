Очистка кирпича от краски: механические и химические способы

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Эксперты рассказали о различных методах очистки кирпичных стен от краски, уделяя внимание как механическим, так и химическим подходам. Отмечается, что выбор метода зависит от объема работы и типа используемой краски.

Фото: openverse by pigpogm is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Механические способы

Использование шлифовальной шкурки для малых участков.

Применение шлифовальных машин или дрелей с абразивными насадками для более крупных поверхностей.

Предостережение от пескоструйной обработки, которая может повредить кирпич.

Химические способы

Выбор химических растворителей на основе ацетона или его заменителей.

Опасности использования щелочных и кислотных соединений.

Введение новых методов, таких как пилинг-полосы с химической пастой, для более эффективной и безопасной очистки.