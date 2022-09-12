Психолог предостерегла от провоцирующего стресс проживания в подвальных студиях

В Москве начали продавать помещения в подвалах. Стоимость такой студии на 21-40% меньше, чем цена на обычные квартиры. Клинический психолог Вероника Казанцева рассказала, можно ли жить в таком месте.

"Крохотные, замкнутые помещения без окон будут провоцировать стресс у человека", — предупредила специалист, слова которой приводит Москва 24.

Вместе с этим эксперт подчеркнула, что из-за подобных условий может возникнуть депрессивное состояние. Как напомнила собеседница издания, людям необходим естественный свет.