В Москве начали продавать помещения в подвалах. Стоимость такой студии на 21-40% меньше, чем цена на обычные квартиры. Клинический психолог Вероника Казанцева рассказала, можно ли жить в таком месте.
"Крохотные, замкнутые помещения без окон будут провоцировать стресс у человека", — предупредила специалист, слова которой приводит Москва 24.
Вместе с этим эксперт подчеркнула, что из-за подобных условий может возникнуть депрессивное состояние. Как напомнила собеседница издания, людям необходим естественный свет.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.