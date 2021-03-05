Учимся торговаться при покупке квартиры

Покупая квартиру, можно и нужно торговаться, используя несколько аргументов. Иначе вы рискуете переплатить за понравившееся жильё.

В первую очередь, нужно торговаться, покупая квартиру на первом или последнем этаже, рассказала агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка. По её словам, при покупке квартиры на первом этаже нужно ссылаться на соседство с коммерческими объектами, холод и неприятный запах из подвала, риск ограбления и шум с улицы. Покупая квартиру на последнем этаже указывайте продавцу на возможные протечки крыши, слабый напор воды и поломки лифта.

Ещё одним аргументом для торга являются видовые характеристики. Если окна выходят на стену соседнего здания, стройку или пустырь — смело просите снизить цену.

Кроме того, можно проверить трубы и электрическую проводку. Если их состояние оставляет желать лучшего, значит потребуется ремонт, а это даст вам повод для снижения стоимости всей квартиры. Также на существенную скидку можно рассчитывать при незаконной перепланировке.