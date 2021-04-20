Минфин: проблема обманутых дольщиков осталась в прошлом

Проблема обманутых дольщиков осталась в прошлом после введения проектного финансирования застройщиков с использованием эскроу-счетов. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

По его словам, у властей имеется долг перед теми дольщиками, которых обманули до перехода на проектное финансирование — "мы должны гражданам за те проблемы, которые были в прошлом". Но сама проблема, по сути, осталась в прошлом, заявил он на круглом столе в Госдуме, посвящённом деятельности застройщиков.

Также Моисеев отметил успешность работы Фонда защиты прав дольщиков. Между тем, в начале апреля глава Фонда Константин Тимофеев рассказал, что с начала года число обманутых дольщиков увеличилось на 5 тысяч человек. В ближайшие 2,5 года прогнозируется рост их числа на 25 тысяч человек.

С 1 июля 2019 года большинство застройщиков работают по новой схеме проектного финансирования. Деньги дольщиков размещаются на эскроу-счетах и застройщики получают к ним доступа только после сдачи здания в эксплуатацию, при этом строительство осуществляется за счёт кредитных средств.

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