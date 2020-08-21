Галс-Девелопмент подписал договор с УК "Динамо"

Реконструкция Центрального стадиона "Динамо" даст городу новый массовый спортивный объект — тренировочный комплекс Академия спорта "Динамо".
Компания "Галс Технический заказчик" (входит в группу компаний, которые объединяет Галс-Девелопмент) подписала договор с «Управляющей компанией "Динамо"» на осуществление всех функций технического заказчика и полного сопровождения проекта, а также разработку проектной документации по объекту Академия спорта "Динамо".
Помимо наземной зоны, у комплекса будет подземный этаж. Здесь можно будет заниматься баскетболом, гандболом, волейболом и мини-футболом, причем как тренироваться, так и проводить соревнования — трибуны вместят до тысячи человек. Своя зона будет для занятий гимнастикой, хореографией, ледовыми видами спорта, отдельно оборудуют зал единоборств.
"Уверены, что надежные партнеры — это залог успеха и отличного результата. Спортивный комплекс обязательно станет местом притяжения москвичей и гостей столицы, а также — настоящим украшением города", — отмечает Виктор Адамов, президент Галс-Девелопмент, член инвестиционного комитета ЗПИФ "Девелоперские активы".
Академия спорта "Динамо" станет вторым проектом Галс Девелопмент, в котором компания выступит в качестве fee-девелопера. В конце 2019 года "Галс" запустил МФК "Матч Поинт" на Кутузовском проспекте. Этот спорткомплекс включает шестиэтажную спортивную волейбольную арену-трансформер, рассчитанную на 3500 зрителей. Она соответствует всем требованиям Международной федерации волейбола FIVB и является местом тренировок спортивного общества "Динамо". Площадь "Матч Поинт" составляет порядка 206 тыс. кв. м.
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