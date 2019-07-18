Власти Москвы хотят взыскать с Зураба Церетели 55 млн рублей

Столичный департамент городского имущества намерен взыскать со скульптора Зураба Церетели более 55 миллионов рублей, передает РИА Новости. Судебный иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы.



100 секунд: Зураб Церетели. Богачи Петербурга

Сообщается, что иск поступил в арбитраж 15 июля. К производству его пока не приняли. Основания требований в материалах не указываются.

На данный момент известно, что рассматривать дело будет судебный состав, специализирующийся на спорах, связанных с приватизацией, правом собственности и арендой.

Как сообщалось ранее, в конце прошлого года Замоскворецкий суд взыскал со скульптора 522 тысячи рублей, которые префектура Западного административного округа столицы потратила на снос самовольной перестройки в особняке Платона Зубова. Там располагается Музей современного искусства Зураба Церетели.

Фото: tass.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

В России изменили правила приватизации госимущества

Элитная недвижимость Москвы: сколько стоит?

Для любителей экзотики: недвижимость на острове Маврикий

Новый тренд: звезды предпочитают недвижимость в Москве, а не заграницей