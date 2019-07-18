Столичный департамент городского имущества намерен взыскать со скульптора Зураба Церетели более 55 миллионов рублей, передает РИА Новости. Судебный иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы.
Сообщается, что иск поступил в арбитраж 15 июля. К производству его пока не приняли. Основания требований в материалах не указываются.
На данный момент известно, что рассматривать дело будет судебный состав, специализирующийся на спорах, связанных с приватизацией, правом собственности и арендой.
Как сообщалось ранее, в конце прошлого года Замоскворецкий суд взыскал со скульптора 522 тысячи рублей, которые префектура Западного административного округа столицы потратила на снос самовольной перестройки в особняке Платона Зубова. Там располагается Музей современного искусства Зураба Церетели.
Фото: tass.ru
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