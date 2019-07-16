Квартиры-студии в центре Петербурга пользуются высоким спросом не только со стороны местных и региональных клиентов, говорится в исследовании компании "Метражи". Самыми активными покупателями квартир-студий в центральных районах города на Неве являются представители Украины.
Как отмечают эксперты из Северной столицы, доля покупателей из Украины составляет 19%. Причем наибольшим спросом пользуются компактные лоты в Петроградском районе. Он считается одним из самых дорогих и престижных в городе.
Средний чек лота здесь достигает отметки в 3,5 млн рублей. Средняя площадь квартир-студий составляет порядка 24,5 "квадратов".
На втором месте расположились покупатели из Беларуси. Доля клиентов из этой страны составляет 17,5%. Предпочтения белорусских покупателей распределяются равномерно между Центральным, Петроградским, Адмиралтейским и Василеостровским районами.
На почетном третьем месте рейтинга — клиенты из Казахстана. Покупатели из этой республики традиционно чаще других приобретают недвижимость в центре в качестве инвестиций.
Фото: picdeer.co
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