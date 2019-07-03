Москвичи скупают вторичку в Петербурге﻿

Москвичи традиционно одни из наиболее активных покупателей недвижимости в Петербурге, говорится в исследовании экспертов АН "София". Столичные жители возглавляют рейтинг региональных покупателей жилья в городе на Неве.



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Доля спроса со стороны клиентов из крупнейшего мегаполиса страны в мае была на уровне 54%, а за июнь снизилась до отметки в 51,5%.

Эксперты отмечают, что произошли некоторые перестановки в рейтинге спроса на жилье в Петербурге со стороны региональных покупателей. В частности, жители Новосибирска в мае занимали 5 место (11,2%). В июне переместились на 2-е — с результатом 13,2%.

Покупатели из российской столицы в мае и июне не изменили своего отношения к выбору готовности жилья. Большинство клиентов по-прежнему делают ставку на готовые объекты — 70,6% против 29,4% в мае, и 69,9% против 30,1% в июне.

Если проследить районные предпочтения московских покупателей петербургской вторички, то лидером остался Красносельский район. В мае объем спроса на квартиры в этой части города был на уровне 14,2%. В июне он вырос до отметки в 17,4 процентных пункта.

В мае вторую строчку с результатом 12,7% занимали Адмиралтейский и Красногвардейский районы. В июне свои места они уступили Калининскому району Петербурга с отметкой 13,8% и Приморскому с результатом 13,5%.

Фото: lenta.ru

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