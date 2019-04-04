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Актриса спектакля в Петербурге дала пощечины двум зрительницам

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Актриса иммерсивного спектакля "Груз 300" в Санкт-Петербурге дала пощечины двум зрительницам во время закрытого показа. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей". 

Актриса спектакля в Петербурге дала пощечины двум зрительницам. 402294.jpeg

По словам одной из пострадавших девушек, перед началом спектакля всех зрителей предупредили, что они могут вмешиваться в ход постановки и активно взаимодействовать с артистами. 

В ходе показа девушка вслух призвала прекратить демонстрацию сцен насилия в спектакле, после чего одна из актрис подошла к ней и ударила по щеке. Как позднее заявила пострадавшая, удар пришелся по больному уху. Пощечину получила и еще одна девушка, также возмущенная действиями артистов. 

Организаторы уже принесли свои извинения перед пострадавшими, но напомнили, что в спектакле предполагались нестандартные действия актеров. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сообщение об участии знаменитого американского актера и комика Джимма Керри в мюзикле "Мастер и Маргарита" оказалось фейком. Афиша будущей театральной постановки была очевидным фотомонтажем - одному из актеров "приделали" лицо Джимма Керри. 

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Темы зрители актриса пощечина спектакль Санкт-Петербург
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