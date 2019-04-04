Актриса спектакля в Петербурге дала пощечины двум зрительницам

Актриса иммерсивного спектакля "Груз 300" в Санкт-Петербурге дала пощечины двум зрительницам во время закрытого показа. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей".

По словам одной из пострадавших девушек, перед началом спектакля всех зрителей предупредили, что они могут вмешиваться в ход постановки и активно взаимодействовать с артистами.

В ходе показа девушка вслух призвала прекратить демонстрацию сцен насилия в спектакле, после чего одна из актрис подошла к ней и ударила по щеке. Как позднее заявила пострадавшая, удар пришелся по больному уху. Пощечину получила и еще одна девушка, также возмущенная действиями артистов.

Организаторы уже принесли свои извинения перед пострадавшими, но напомнили, что в спектакле предполагались нестандартные действия актеров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сообщение об участии знаменитого американского актера и комика Джимма Керри в мюзикле "Мастер и Маргарита" оказалось фейком. Афиша будущей театральной постановки была очевидным фотомонтажем - одному из актеров "приделали" лицо Джимма Керри.

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