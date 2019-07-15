В Москве в июне 2019 года зарегистрировано 11 011 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) вторичного жилья, информирует РБК. Это соизмеримо с показателем предыдущего месяца.
Сообщается, что в мае было заключено 11 000 сделок — на 26% меньше, чем в апреле. Столичный Росреестр зафиксировал снижение в июне 2019 года количества сделок на вторичном рынке жилья по отношению к июню 2018 года. Тогда было заключено 13 040 переходов прав.
Отмечается, что по итогам первого полугодия 2019 года было в общей сложности заключено 72 066 сделок против 68 212 в первом полугодии 2018-го.
По мнению аналитиков, ажиотаж, вызванный снижением ипотеки и изменениями в законодательстве о долевом строительстве, сошел на нет. В конце 2018 — начале текущего года жители столицы реализовали отложенный спрос на квартиры. При относительно низкой ставке по кредитам, вложили свои сбережения в жилье.
В настоящее время на фоне удорожания квартир и действующих ставок по кредитам, москвичи не так охотно покупают жилье. Влияние на "вторичку" оказывает и первичный рынок, от ценовых колебаний которого зависит покупательский спрос, отмечают эксперты.
Фото: alau.kz
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