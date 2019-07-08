Средний чек "квадрата" в элитных новостройках Москвы превысил 1 млн руб.﻿

В Москве продолжает дорожать высокобюджетное жилье, передает РБК. За год средняя цена квадратного метра в элитных новостройках Москвы выросла на 21% и достигла 1,1 млн руб.



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Как отмечают эксперты, это самый высокий показатель за последние три года. Средний бюджет сделки в элитном сегменте за то же время вырос до 83 млн рублей. Это на 25%, больше предыдущего периода.

Сообщается, что резкий ценовой скачок спровоцировал снижающийся объем предложения.

В частности, впервые с третьего квартала 2018 года в столичном мегаполисе сократилось количество апартаментов и квартир, выставленных на продажу в дорогих новостройках. Соответственно на 10% и на 8% в элит- и премиум-классе. В совокупности в них продается 2,2 тыс. объектов общей площадью 274 тыс. кв. м.

По мнению аналитиков, ограниченное предложение в новостройках приведет к оживлению вторичного рынка. Эксперты уже сейчас отмечают постепенное смещение спроса в сторону проектов, построенных три и более лет назад.

Фото: kre.ru

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