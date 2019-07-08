В Москве продолжает дорожать высокобюджетное жилье, передает РБК. За год средняя цена квадратного метра в элитных новостройках Москвы выросла на 21% и достигла 1,1 млн руб.
Как отмечают эксперты, это самый высокий показатель за последние три года. Средний бюджет сделки в элитном сегменте за то же время вырос до 83 млн рублей. Это на 25%, больше предыдущего периода.
Сообщается, что резкий ценовой скачок спровоцировал снижающийся объем предложения.
В частности, впервые с третьего квартала 2018 года в столичном мегаполисе сократилось количество апартаментов и квартир, выставленных на продажу в дорогих новостройках. Соответственно на 10% и на 8% в элит- и премиум-классе. В совокупности в них продается 2,2 тыс. объектов общей площадью 274 тыс. кв. м.
По мнению аналитиков, ограниченное предложение в новостройках приведет к оживлению вторичного рынка. Эксперты уже сейчас отмечают постепенное смещение спроса в сторону проектов, построенных три и более лет назад.
Фото: kre.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Граждане России стали чаще иностранцев арендовать элитные квартиры в Москве
Инвестиции в виски оказались выгоднее вложений в недвижимость - эксперты
Мировые инвестиции в недвижимость достигли рекорда
Правильные инвестиции: недвижимость в Испании
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.