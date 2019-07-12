Центробанк прогнозирует падение цен на жилье в России через 7-9 лет﻿

Цены на жилую недвижимость могут резко упасть в случае реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". То есть через семь — девять лет. На сайте Центробанка опубликована аналитическая записка "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства".
По прогнозам аналитиков Центрального Банка России, текущий спрос на первичную недвижимость с использованием ипотеки может быть удовлетворен в течение семи — девяти лет.
Предполагается, что это может произойти при достижении целевых показателей национального проекта. Удовлетворение спроса может привести к резкому падению цен на жилье, подчеркивается в публикации.
Как отмечают аналитики, Национальный проект "Жилье и городская среда" предполагает увеличение ежегодного объема жилищного строительства до исторического рекорда. То есть до 120 млн кв. метров к 2024 году. Это больше на 30% по сравнению с 2018 годом.
Тем не менее, процесс перехода на эту модель будет непростым, прежде всего из-за накопленных проблем в строительстве, считают эксперты.
Фото: yuga.ru
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