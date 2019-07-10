В преддверии изменений, связанных с переходом на проектное финансирование через счета эскроу, средняя стоимость квадратного метра по всей стране подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70,3 тыс. руб, передает РБК.
Как отмечают эксперты, за год квадратный метр в новостройках подорожал практически во всех российских регионах. Лидерами по росту цен стали Амурская (на 31,7%, до 65 тыс. руб.) и Кемеровская области (на 22,9%, 9,7 тыс. руб.). А также Камчатский край (на 18,6%, до 86 тыс. руб.).
За ними следуют Татарстан (на 18,6%, до 56,4 тыс. руб.) и Калужская область (на 14,5%, до 56,1 тыс. руб.).
Снижение цен на новое жилье зафиксировано лишь в четырех регионах страны — Ярославской области (на 0,16%, до 44,4 тыс. руб.), Республиках Ингушетия (на 4%, до 29,3 тыс. руб.) и Коми (на 6,6%, до 52,5 тыс. руб.). А а также в Новгородской области (на 8,9%, до 43,8 тыс. руб.).
Пальму первенства по уровню цен на новостройки, по традиции, удерживает Москва (+ 5,8%, до 231,5 тыс. руб.). За столице идет Ялта (+15,8%, 127,8 тыс. руб.) и Сочи (+18%, до 120,5 тыс. руб.). А также Санкт-Петербург с ценой 120,2 тыс. руб. за квадратный метр (+10%).
Фото: exporealty.ru
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