Дома по реновации прослужат больше ста лет

Новые дома, построенные в рамках программы реновации, будут способны прослужить более ста лет, передает РИА Недвижимость.



Какой будет Москва после реновации?

Как заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, выступая на Московском урбанистическом форуме, это не означает, что по истечении такого срока здания будут приходить в негодность.

По прошествии времени они могут морально устареть. Жители могут изъявить желание переехать в более современные здания.

Как сообщалось ранее, программа реновации жилья Москвы предусматривает расселение свыше 5 тысяч домов. В них проживает более 1 миллиона человек. Возведение нового жилья идет за счет города. Столичные власти утвердили для программы свыше 300 площадок под реновацию.

Москва рассчитывают выйти на проектирование и строительство в общей сложности 7 млн кв. м жилья в рамках программы реновации к середине 2020 года.

Фото: msk.kp.ru

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