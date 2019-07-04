Собянин: реновация не приведет к наплыву мигрантов в Москву﻿

Переизбытка жилья в ходе реализации программы реновации в столице не будет, передает ТАСС. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, одна из главных проблем в Москве — это недостаток жилья.



Мигранты пришли в Москву всерьез и надолго...

"По обеспеченности жильем Москва занимает последнее место среди всех крупных мегаполисов мира, отстает от Токио", — отметил мэр. По мнению градоначальника, реновация также не приведет к массовому наплыву мигрантов. В основном из-за дороговизны жилья.

"Жилье, которое мы строим, на рынке достаточно дорогое жилье. Это в первую очередь для москвичей. Покупательная способность у москвичей выше, чем у жителей других регионов", — подчеркнул Собянин.

Отмечается, что квадратный метр в уже построенных по программе реновации домах на 20-40% дороже, чем в пятиэтажках.

Напомним, что программа реновации в столичном мегаполисе затрагивает около одного миллиона человек. Или почти каждого десятого горожанина.

Столичный мэр отметил, что такой масштабной программы, да еще бесплатно для горожан, в мире не существует.

Фото: msk.kp.ru

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